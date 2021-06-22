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На Филиппинах за отказ от COVID-вакцинации пригрозили тюрьмой

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Манила, Вторник 22 июня 2021 18:12
На Филиппинах за отказ от COVID-вакцинации пригрозили тюрьмой Фото: президент Филиппин Родриго Дутерте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил жителям страны, которые отказываются делать прививку от COVID-19, тюрьмой. Такое заявление глава страны сделал на фоне медленных темпов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Выбирайте: вакцинация или я посажу вас в тюрьму. Но пока вы здесь, пока вы человек и можете переносить вирус, делайте прививки. В противном случае я прикажу капитанам всех деревень провести подсчет людей, которые отказываются от вакцинации. Потому что если нет, я прикажу ввести вам "Ивермектин", предназначенный для свиней", - заявил президент Филиппин.

"Ивермектин" был выдвинут в качестве альтернативного препарата для лечения COVID-19, но американские и европейские регуляторы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять его.

С более чем 1,3 миллионами случаев заболевания Филиппины борются с одной из самых тяжелых эпидемий COVID-19 в Азии.

Однако по состоянию на 20 июня из 70 миллионов человек, запланированных на этот год, вакцинацию прошли всего 2,1 миллиона.

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