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В Финляндии могут отменить рекомендацию по дистанционной работе

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Финляндия , Пятница 24 сентября 2021 22:04
В Финляндии могут отменить рекомендацию по дистанционной работе Фото: в Финляндии могут отменить рекомендацию по дистанционной работе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В правительстве Финляндии планируют отменить рекомендацию по дистанционной работе. Соответствующий вопрос рассматривается из-за высокого процента вакцинации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что действие общенациональной рекомендации по дистанционной работе в Финляндии завершается уже 15 октября.

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