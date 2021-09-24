В Финляндии могут отменить рекомендацию по дистанционной работе
Фото: в Финляндии могут отменить рекомендацию по дистанционной работе (Getty Images)
В правительстве Финляндии планируют отменить рекомендацию по дистанционной работе. Соответствующий вопрос рассматривается из-за высокого процента вакцинации в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что действие общенациональной рекомендации по дистанционной работе в Финляндии завершается уже 15 октября.
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