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В Фінляндії можуть скасувати рекомендацію щодо дистанційної роботи

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Фінляндія , П'ятниця 24 вересня 2021 22:04
В Фінляндії можуть скасувати рекомендацію щодо дистанційної роботи Фото: в Фінляндії можуть скасувати рекомендацію щодо дистанційної роботи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В уряді Фінляндії планують скасувати рекомендацію щодо дистанційної роботи. Відповідне питання розглядається через високий відсоток вакцинації в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

Дія загальнонаціональної рекомендації щодо дистанційної роботи в Фінляндії завершується вже 15 жовтня.

Згідно з оцінками МОЗ, вже до середини жовтня в країні рівень вакцинації відповідатиме заданій урядом меті.

Міністерство фінансів відзначає, що в країні можна впроваджувати об'єднання контактної та віддаленої форми роботи.

Зрештою, після скасування рекомендації, здоров’я працівників буде перекладене на відповідальність компаній.

Варто додати, що, згідно з заявою уряду, Фінляндії повернеться до звичного ритму життя після того, як в країні буде повністю вакциновано 80% населення старше 12 років.

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