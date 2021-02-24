В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Финская лаборатория Vita Laboratoriot заявила о подтверждении случая заражения новым штаммом коронавируса в Финляндии. Однако возникнуть этот штамм коронавируса мог за пределами Финляндии.

Обнаруженный на территории Финляндии штамм коронавируса Sars- CoV-2 получил название Fin-796H. Лаборатория зафиксировала 2 случая заражения этим штаммом, но считают, что их может быть гораздо больше.

Лаборатория определила весь геном штамма Fin-796H. Исследования показали, что этот штамм до этого не фиксировали ни в одной стране мира, однако он имеет очень много изменений, а это может свидетельствовать о том, что Fin-796H развивался за пределами Финляндии.

"Однако об этом варианте больше нигде не сообщали, и, следовательно, возможно, что происхождение этого варианта находится в регионе, где вирусное секвенирование мало или вообще не проводится", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.

"Этот штамм увеличивает риск того, что где-то в мире этот вариант может тайно распространиться, не будучи обнаруженным местными тестами", - добавили в лаборатории