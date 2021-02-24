ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу

Новость на русском → Гельсінкі, Середа 24 лютого 2021 16:20
У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу Фото: лабораторія (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії.

Про це йдеться на сайті Vita Laboratoriot.

Виявлений на території Фінляндії штам коронавірусу Sars-CoV-2 отримав назву Fin-796H. Лабораторія зафіксувала 2 випадки зараження цим штамом, але вважають, що їх може бути набагато більше.

Лабораторія визначила весь геном штаму Fin-796H. Дослідження показали, що цей штам до цього не фіксували в жодній країні світу, однак він має дуже багато змін, а це може свідчити про те, що Fin-796H розвивався за межами Фінляндії.

"Однак про цей варіант більше ніде не повідомляли, і, отже, можливо, що походження цього варіанту знаходиться в регіоні, де вірусне секвенування мало або взагалі не проводиться", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

"Цей штам збільшує ризик того, що десь у світі цей варіант може таємно поширитися, не будучи виявленим місцевими тестами", - додали в лабораторії

Нагадаємо, вже понад 100 країн світу були уражені "британським" штамом коронавірусу, який вважають більш заразним за інші види.

Крім того, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Британії, який вже встиг поширитися в 10 країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус Финляндия
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19