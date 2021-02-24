У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу

Фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії.

Виявлений на території Фінляндії штам коронавірусу Sars- CoV-2 отримав назву Fin-796H. Лабораторія зафіксувала 2 випадки зараження цим штамом, але вважають, що їх може бути набагато більше.

Лабораторія визначила весь геном штаму Fin-796H. Дослідження показали, що цей штам до цього не фіксували в жодній країні світу, однак він має дуже багато змін, а це може свідчити про те, що Fin-796H розвивався за межами Фінляндії.

"Однак про цей варіант більше ніде не повідомляли, і, отже, можливо, що походження цього варіанту знаходиться в регіоні, де вірусне секвенування мало або взагалі не проводиться", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

"Цей штам збільшує ризик того, що десь у світі цей варіант може таємно поширитися, не будучи виявленим місцевими тестами", - додали в лабораторії