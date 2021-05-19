В Финляндии разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут

В университете Хельсинки разработали экспресс-тест на коронавирус. Он выявляет инфицирование за 10 минут, при этом он является таким же точным, как и ПЦР-тест.

Об этом сообщает финское издание YLE .

Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор", - заявил исследователь Юсси Хепойоки.