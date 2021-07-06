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Финляндия открыла границы для туристов, но есть условие

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Хельсинки, Вторник 06 июля 2021 21:11
Финляндия открыла границы для туристов, но есть условие Фото: Финляндия открыла границы для туристов (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Финляндии разрешило свободный въезд в страну путешественникам из-за рубежа. Однако при условии, что человек, пересекающий границу, сможет предоставить документ о том, что он полностью вакцинирован от коронавируса, переболел или прибыл из страны с низким уровнем заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Другие путешественники должны будут сдать тест на COVID-19 до въезда в Финляндию или на границе, затем самоизолироваться по прибытии и сдать еще один тест через три дня, иначе им грозит штраф.

С начала пандемии коронавируса в прошлом году границы Финляндии в основном были закрыты для всех поездок, кроме самых необходимых, чтобы сдержать ее распространение.

Министерство здравоохранения сообщило, что в настоящее время список стран для свободного въезда включает 13 стран, в которых за последние две недели было зарегистрировано 10 или менее новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

Институт здравоохранения Финляндии рекомендовал разрешить въезд из стран, где показатель 14-дневной регистрации случаев заболевания составляет 25 или ниже, но правительство предпочло быть более осторожным.

Постановление должно вступить в силу 12 июля и будет действовать до 31 августа.

Согласно данным, собранным Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний ECDC, собственный показатель Финляндии на 6 июля составил 22,86.

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