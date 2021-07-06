Фінляндія відкрила кордони для туристів, але є умова

Уряд Фінляндії дозволив вільний в'їзд в країну мандрівникам з-за кордону. Однак за умови, що людина, що перетинає кордон, зможе надати документ про те, що він повністю вакцинований від коронавірусу, перехворів або прибув з країни з низьким рівнем захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інші мандрівники повинні будуть здати тест на COVID-19 до в'їзду до Фінляндії або на кордоні, потім самоізолюватися після прибуття і здати ще один тест через три дні, інакше їм загрожує штраф.

З початку пандемії коронавірусу минулого року кордони Фінляндії в основному були закриті для всіх поїздок, крім найнеобхідніших, щоб стримати її поширення.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в даний час список країн для вільного в'їзду включає 13 країн, в яких за останні два тижні було зареєстровано 10 або менше нових випадків зараження на 100 тисяч населення.

Інститут охорони Здоров'я Фінляндії рекомендував дозволити в'їзд з країн, де показник 14-денної реєстрації випадків захворювання становить 25 або нижче, але уряд вважав за краще бути більш обережним.

Постанова має набути чинності 12 липня і діятиме до 31 Серпня.

Згідно з даними, зібраними Європейським центром з профілактики та контролю захворювань ECDC, власний показник Фінляндії на 6 липня склав 22,86.