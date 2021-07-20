UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Финляндия открывается для вакцинированных украинцев: названа дата

Автор: РБК-Украина

Правительство Финляндии разрешило въезд на территорию страны для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - написал он.

Отметим, что в страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:

  • Comirnaty (Prizer-BionTech),
  • Spikevax (Moredna),
  • Vaxzevria (AstaZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • Covishield,
  • CoronaVac.

Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндиятуризмграница