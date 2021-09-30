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Финляндия первой в Европе начнет COVID-вакцинацию норок

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Хельсинки, Четверг 30 сентября 2021 17:41
Финляндия первой в Европе начнет COVID-вакцинацию норок Фото: в Финляндии начнут вакцинировать норок (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Финляндия первой в Евросоюзе начнет вакцинировать от COVID. Вакцинация норок начнется в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации звероводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации специальным препаратом. Вакцина FurcoVac разработана исследовательской группой Хельсинкского университета.

Ее протестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинкского университета. По результатам испытаний реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной.

Как заявил директор по исследованиям Юсси Пеура, разработка вакцины началась осенью 2020 года.

Напомним, ранее Дания продлит запрет на разведение норок еще на год, чтобы защитить людей от болезней и инфекций, которые передаются от животных к человеку, поскольку норки могут передавать коронавирус.

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