ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Фінляндія першою в Європі почне вакцинацію норок

Новость на русском →
Гельсінкі, Четвер 30 вересня 2021 17:41
Фінляндія першою в Європі почне вакцинацію норок Фото: у Фінляндії почнуть вакцинувати норок (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Фінляндія першою в Євросоюзі почне вакцинувати від COVID. Вакцинація норок почнеться в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом. Вакцина FurcoVac розроблена дослідницькою групою Гельсінського університету.

Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Як заявив директор з досліджень Юссі Пеура, розробка вакцини почалася восени 2020 року.

Нагадаємо, раніше Данія продовжить заборону на розведення норок ще на рік, щоб захистити людей від хвороб та інфекцій, які передаються від тварин до людини, оскільки норки можуть передавати коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус