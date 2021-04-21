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Финляндия представила план снятия карантинных ограничений

Новина українською → Финляндия, Среда 21 апреля 2021 12:47
Финляндия представила план снятия карантинных ограничений Фото: премьер Финляндии Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Финляндии представило план выхода из карантина в стране. В частности, в июне в стране планируют отменить правило социальной дистанции во время собраний на открытом воздухе.

Об этом сообщает Yle.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, снятие ограничений возможно при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации.

Так в регионах, где ситуация с коронавирусом будет находиться на базовом уровне, разрешено проводить массовые собрания с участием до 50 человек. Мероприятия с более 50 участниками могут разрешить в конце апреля - начале мая. Правило о соблюдении социальной дистанции в два метра на улице во время массовых мероприятий будет отменено в июне.

Также в стране в апреле-мае планируют разрешить заниматься спортом на свежем воздухе. В июне откроют летние лагеря и будет разрешена организация спортивных соревнований для молодежи. В начале июня разрешат проводить соревнования в помещениях, включая контактные виды спорта.

Для взрослых планируют разрешить занятия спортом на свежем воздухе в июне-июле, а в помещениях - не раньше августа.

Ограничения, которые касаются пересечения границы, будут сниматься постепенно. На первом этапе, в мае-июне, начнут снимать ограничения на пересечение границы внутри Шенгенской зоны. Первым границы откроют для жителей приграничных регионов со Швецией. При этом будут сперва будут разрешены лишь рабочие поездки.

Для туристических поездок в Европу планируют ввести "COVID паспорта". Это может произойти в конце июня. При этом Марин отметил, что сейчас не время для путешествий в Европу, так как во многих странах эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.

Ранее РБК-Украина писало, что в Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса.

Отметим, в начале марта в Финляндии продлевали трехнедельный локдаун в стране из-за COVID.

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