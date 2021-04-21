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Фінляндія представила план зняття карантинних обмежень

Новость на русском → Фінляндія, Середа 21 квітня 2021 12:47
Фінляндія представила план зняття карантинних обмежень Фото: прем'єр Фінляндії Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Фінляндії представив план виходу з карантину в країні. Зокрема, в червні в країні планують скасувати правило соціальної дистанції під час зборів на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Yle.

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, зняття обмежень можливе за сприятливого розвитку епідеміологічної ситуації.

Так в регіонах, де ситуація з коронавірусом буде перебувати на базовому рівні, дозволено проводити масові збори за участю до 50 осіб. Заходи з понад 50 учасниками можуть дозволити в кінці квітня-початку травня. Правило про дотримання соціальної дистанції в два метри на вулиці під час масових заходів буде скасовано в червні.

Також в країні в квітні-травні планують дозволити займатися спортом на свіжому повітрі. У червні відкриють літні табори і буде дозволена організація спортивних змагань для молоді. На початку червня дозволять проводити змагання в приміщеннях, включаючи контактні види спорту.

Для дорослих планують дозволити заняття спортом на свіжому повітрі в червні-липні, а в приміщеннях - не раніше серпня.

Обмеження, які стосуються перетину кордону, будуть зніматися поступово. На першому етапі, в травні-червні, почнуть знімати обмеження на перетин кордону всередині Шенгенської зони. Першим кордони відкриють для жителів прикордонних регіонів зі Швецією. При цьому будуть спершу будуть дозволені лише робочі поїздки.

Для туристичних поїздок до Європи планують ввести "COVID паспорти". Це може статися наприкінці червня. При цьому Марін зазначив, що зараз не час для подорожей до Європи, через те, що у багатьох країнах епідеміологічна ситуація знову погіршилася.

Раніше РБК-Україна писало, що в Фінляндії знайшли можливий новий штам коронавірусу.

Зазначимо, на початку березня у Фінляндії продовжували тритижневий локдаун в країні через COVID.

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