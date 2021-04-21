Фінляндія представила план зняття карантинних обмежень

Уряд Фінляндії представив план виходу з карантину в країні. Зокрема, в червні в країні планують скасувати правило соціальної дистанції під час зборів на відкритому повітрі.

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, зняття обмежень можливе за сприятливого розвитку епідеміологічної ситуації.

Так в регіонах, де ситуація з коронавірусом буде перебувати на базовому рівні, дозволено проводити масові збори за участю до 50 осіб. Заходи з понад 50 учасниками можуть дозволити в кінці квітня-початку травня. Правило про дотримання соціальної дистанції в два метри на вулиці під час масових заходів буде скасовано в червні.

Також в країні в квітні-травні планують дозволити займатися спортом на свіжому повітрі. У червні відкриють літні табори і буде дозволена організація спортивних змагань для молоді. На початку червня дозволять проводити змагання в приміщеннях, включаючи контактні види спорту.

Для дорослих планують дозволити заняття спортом на свіжому повітрі в червні-липні, а в приміщеннях - не раніше серпня.

Обмеження, які стосуються перетину кордону, будуть зніматися поступово. На першому етапі, в травні-червні, почнуть знімати обмеження на перетин кордону всередині Шенгенської зони. Першим кордони відкриють для жителів прикордонних регіонів зі Швецією. При цьому будуть спершу будуть дозволені лише робочі поїздки.

Для туристичних поїздок до Європи планують ввести "COVID паспорти". Це може статися наприкінці червня. При цьому Марін зазначив, що зараз не час для подорожей до Європи, через те, що у багатьох країнах епідеміологічна ситуація знову погіршилася.