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Финляндия приостановила вакцинацию Moderna для мужчин до 30 лет: в чем причина

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Хельсинки, Четверг 07 октября 2021 12:13
Финляндия приостановила вакцинацию Moderna для мужчин до 30 лет: в чем причина Фото: мужчин младше 30 лет пока не вакцинируют препаратом Moderna в Финляндии (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Финляндия объявила о приостановке использования Moderna для мужчин до 30 лет. Решение принято на фоне поступающих сообщений о редком побочном эффекте для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что накануне Швеция и Дания объявили о приостановке использования вакцины Moderna для молодежи и детей.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавшие Moderna Spikevax, имели немного более высокий риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель финского Института здравоохранения Мика Салминен.

По его словам, воспаление сердечной мышцы обычно проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Он добавил, что в Финляндии в качестве меры предосторожности будут вводить вакцину Pfizer молодым людям до 30 лет.

В то же время подчеркивается, что миокардит от вакцины Moderna, как правила, протекаетв легких формах. Его риск значительно увеличивается для тех, кто заразился COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский регулятор может одобрить до конца года еще две вакцины от COVID.

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