Фінляндія призупинила вакцинацію Moderna для чоловіків до 30 років: в чому причина

Фінляндія оголосила про припинення використання Moderna для чоловіків до 30 років. Рішення прийнято на тлі повідомлень, що надходять про рідкісний побічний ефект для серцево-судинної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що напередодні Швеція і Данія оголосили про припинення використання вакцини Moderna для молоді та дітей.

"Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки у віці до 30 років, які отримували Moderna Spikevax, мали трохи вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав представник фінського Інституту охорони здоров'я Міка Салмінен.

За його словами, запалення серцевого м'яза зазвичай проходить самостійно протягом декількох днів. Він додав, що у Фінляндії в якості запобіжного заходу будуть вводити вакцину Pfizer молодим людям до 30 років.

У той же час підкреслюється, що міокардит від вакцини Moderna, як правило, протікає в легких формах. Його ризик значно збільшується для тих, хто заразився COVID-19.