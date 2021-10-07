Финляндия приостановила вакцинацию Moderna для мужчин до 30 лет: в чем причина

Сообщается, что накануне Швеция и Дания объявили о приостановке использования вакцины Moderna для молодежи и детей.

"Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, получавшие Moderna Spikevax, имели немного более высокий риск развития миокардита, чем другие", - сказал представитель финского Института здравоохранения Мика Салминен.

По его словам, воспаление сердечной мышцы обычно проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Он добавил, что в Финляндии в качестве меры предосторожности будут вводить вакцину Pfizer молодым людям до 30 лет.

В то же время подчеркивается, что миокардит от вакцины Moderna, как правила, протекаетв легких формах. Его риск значительно увеличивается для тех, кто заразился COVID-19.