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Физраствор вместо вакцины: в Индии выявили фейковые центры COVID-прививок

Автор: Андрей Василюк

Полиция Индии расследует мошенничество с вакцинами в двух городах - Мумбаи и Колкате. Около 2500 человек получили прививку солевым раствором.

Об этом сообщает AFP.

Считается, что примерно 2000 людям ввели солевой раствор в Мумбаи, а еще 500, в том числе инвалидам, сделали фейковые вакцинацию в Колкате.

Полиция Мумбаи заявила, что были арестованы 10 человек, в том числе два врача, и возвращено 1,24 миллиона рупий (16 700 долларов) наличности, полученной "путем обмана".

В Колкате полиция арестовала мужчину, что является государственным служащим, экспертом по генетике, который, как сообщается, руководил восемью фальшивыми центрами прививок. По крайней мере 250 инвалидам и трансгендерам были введены ненастоящие вакцины.

Официальный представитель Колкаты Атин Гош заявил, что изъятые флаконы были ошибочно обозначены как такие, что содержат вакцину против коронавируса AstraZeneca, которая в Индии получила название Covishield.

"Было обнаружено, что этикетка Covishield наклеена на другую этикетку - амикацин сульфат 500 мг, антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций мочевыводящих путей, костей, мозга, легких и крови", - сказал Гош.

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