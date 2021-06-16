Фонд соцстрахования направил 3,4 млн гривен на СOVID-выплаты для 137 медиков
Фонд социального страхования направил 3,4 млн гривен на ежемесячные страховые выплаты для работников учреждений здравоохранения, которые получили стойкую утрату трудоспособности вследствие профзаболевания COVID-19, а также членов семей умерших медработников. Такой объем средств был направлен с начала этого года.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Из них на ежемесячные выплаты для работников учреждений здравоохранения - 0,9 млн гривен, для лиц, находящихся на иждивении умерших медицинских работников, - 2,5 млн гривен", - указано в сообщении.
На сегодня Фонд соцстрахования осуществляет ежемесячные страховые выплаты для 41 медицинского работника. Также ежемесячные страховые выплаты получают 96 иждивенцев в случае смерти медработника.
"Ежемесячная страховая выплата от Фонда для одного медика составляет от 788,98 грн до 22 тыс. 700 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам. Соответствующий закон вступил в силу.
Так, в начале июня Верховная рада одобрила этот закон.
Как писало РБК-Украина, в прошлом году министр социальной политики Марина Лазебная объясняла, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.