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Фонд соцстрахування направив 3,4 млн гривень на СOVID-виплати для 137 медиків

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Україна, Середа 16 червня 2021 12:43
Фонд соцстрахування направив 3,4 млн гривень на СOVID-виплати для 137 медиків Фото: на СOVID-виплати для 137 медиків направили 3,4 млн гривень з початку року (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фонд соціального страхування направив 3,4 млн гривень на щомісячні страхові виплати для працівників закладів охорони здоров’я, які отримали стійку втрату працездатності внаслідок профхвороби на COVID-19, а також членів сімей померлих медпрацівників. Такий обсяг коштів направили з початку цього року.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"З них на щомісячні виплати для працівників закладів охорони здоров’я - 0,9 млн гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, - 2,5 млн гривень", - вказано у повідомленні.

Станом на сьогодні Фонд соцстрахування здійснює щомісячні страхові виплати для 41 медичного працівника. Також щомісячні страхові виплати отримують 96 утриманців у разі смерті медпрацівника.

"Щомісячна страхова виплата від Фонду для одного медика складає від 788,98 грн до 22 тис. 700 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні спростили процедуру виплат COVID-компенсацій медичним працівникам. Відповідний закон набув чинності.

Так, на початку червня Верховна рада схвалила цей закон.

Як писало РБК-Україна, торік міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.

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