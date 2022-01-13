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Во Франции могут закрыться школы: учителя грозятся уволиться

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Франция, Четверг 13 января 2022 07:34
Во Франции могут закрыться школы: учителя грозятся уволиться Фото: во Франции могут закрыться школы (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Во Франции учителя вышли на массовые забастовки против хаотичной политики борьбы COVID-19 в школах. Это может привести к тому, что около 75% учителей уволятся, что вынудит закрыть половину начальных школ страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во Франции около 10 000 классов закрыты из-за инфекций среди учеников и персонала. Несмотря на это, правительство делает все возможное, чтоб школы оставались открытыми. Также с начала января в стране несколько раз менялись правила тестирования детей и санитарные протоколы. Это привело к хаосу в школах и очередям в пунктах тестирования.

Учителя заявляют, что не намерены дальше работать в таких условиях. Они требуют более защищенные маски для работы и мониторы для проверки уровня проветривания в классах.

"Учащиеся не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридную форму обучения, переходящую от дистанционной к очной, невозможно воплотить в жизнь", - говорится в заявлении профсоюзов.

Профсоюзы поддержала крупнейшая родительская группа Франции FCPE. Они призвали родителей оставить своих детей дома 13 января.

Напомним, что во Франции школы массово закрывают классы. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом среди учителей и детей.

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