Во Франции школы массово закрывают классы: такого не было с весны прошлого года
Во Франции из-за коронавируса школы массово закрывают классы. Сейчас закрыто 9202 класса, что является наибольшим показателем с весны прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что этот показатель более чем в три раза превышает предыдущий показатель от 16 декабря, когда накануне рождественских каникул во Франции закрыли 2 970 классов.
Также сообщается, что в апреле прошлого года во Франции закрыли более 11 000 классов. Это был рекордный случай за время пандемии. Всего во Франции 527 200 классов.
Согласно пресс-релизу Министерства образования, на сегодняшний день во Франции 28 учреждений образования закрыты полностью. Это 20 школ, 6 колледжей и 2 средние школы.
Причиной закрытия школ и классов в школах стал рост заболеваемости среди учащихся персонала. По данным министерства образования, зафиксировано 47 453 подтвержденных случая заболевания среди студентов и 5631 случая среди сотрудников.
Напомним, что в США одобрили бустеры для подростков и некоторых детей. Также там сократили время между вакцинацией и бустером.