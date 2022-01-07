Во Франции школы массово закрывают классы: такого не было с весны прошлого года

Во Франции из-за коронавируса школы массово закрывают классы. Сейчас закрыто 9202 класса, что является наибольшим показателем с весны прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Отмечается, что этот показатель более чем в три раза превышает предыдущий показатель от 16 декабря, когда накануне рождественских каникул во Франции закрыли 2 970 классов.

Также сообщается, что в апреле прошлого года во Франции закрыли более 11 000 классов. Это был рекордный случай за время пандемии. Всего во Франции 527 200 классов.

Согласно пресс-релизу Министерства образования, на сегодняшний день во Франции 28 учреждений образования закрыты полностью. Это 20 школ, 6 колледжей и 2 средние школы.