Во Франции началось расследование случаев смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca

Расследование сочетает в себе три производства местных прокуратур, которые были открыты на региональном уровне после жалоб семей погибших.

Пока прокуроры не предъявили обвинений ни одному юридическому или физическому лицу.

Адвокат Этьен Бойттин, который подал жалобы, заявил, что "сначала обратился к местным прокурорам ради скорости и сечений, а потом попросил их передать дело в Париж".

Один из случаев, вовлеченных в расследование, касается студента-медика, умершего в Нанте, а другой - социального работника из Тулузы. Оба умерли в результате образования тромбов в возрасте до 55 лет - минимального возраста, установленного Францией для получения вакцины от AstraZeneca.

Адвокат заявил, что рассматривал 15 случаев людей, умерших после получения вакцины во Франции. Прямой связи между прививками и этими конкретными смертельными случаями не установлено, хотя 7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между вакциной и редкими нарушениями свертывания крови.

EMA отмечает, что польза от приема вакцины значительно превышает риски и увеличивается с возрастом и уровнем заражения.