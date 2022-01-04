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Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: уже заразилось 12 человек

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Франция, Вторник 04 января 2022 05:25
Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: уже заразилось 12 человек Фото: во Франции обнаружили новый штамм коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedRxiv.

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе. Вариант, предварительно идентифицированный как B.1.640.2 исследовался при поддержке французского правительства, которое еще не прошло рецензирование.

B.1.640.2 считается камерунским по происхождению и распространился на 12 пациентов на юге Франции.

Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса "IHU".

"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали «"HU", - говорится в заявлении ученых.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.

"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.

После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.

Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - отметили ученые.

Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, поскольку исследования будут продолжены.

"На основании этих 12 случаев еще рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта IHU", - говорится в сообщении.

Напомним, что в некоторых странах фиксируют случаи смерти от "Омикрона". Еще два летальных случая зафиксировали в Южной Кореи.

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