Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: уже заразилось 12 человек

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedRxiv .

Новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Франции и распространялся в этом регионе . Вариант, предварительно идентифицированный как B.1.640.2 исследовался при поддержке французского правительства, которое еще не прошло рецензирование.

B.1.640.2 считается камерунским по происхождению и распространился на 12 пациентов на юге Франции.

Согласно исследованию, новый штамм имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Ученые назвали этот штамм коронавируса " IHU ".

"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали «"HU", - говорится в заявлении ученых.

Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.

"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.

После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.

Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", - отметили ученые.

Что качается опасности нового штамма, то ученые отмечают, что об этом еще рано говорить, поскольку исследования будут продолжены.