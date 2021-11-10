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Во Франции объявили о начале пятой волны COVID-19

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Франция, Среда 10 ноября 2021 23:53
Во Франции объявили о начале пятой волны COVID-19 Фото: Франция объявила о начале пятой волны COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Во Франции стартовала пятая волна COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, возобновление эпидемии во Франции явно напоминает начало пятой волны.

"Большая разница в том, что, поскольку мы массово вакцинированы (...), мы можем преодолеть эту волну", - сказал он.

Веран также отметил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.

"Решения не будет до конца года или начала 2022 года", - сказал он.

Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет,

"Исследования покажут нам, снижается ли уровень защиты, обеспечиваемый вакциной, когда человек моложе или нет. Если мы увидим, что это так, мы предложим ревакцинацию, - сказал он.

Согласно отчету общественного здравоохранения Франции, эпидемия продолжает усиливаться во стране, где за последние 24 часа зафиксировано 11 883 новых случая коронавируса, умерли от него 33 человека. В настоящее время госпитализировано 6 906 пациентов, 1154 пациента проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

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