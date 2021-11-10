У Франції оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19

У Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19 . Про це заявив Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За його словами, відновлення епідемії у Франції явно нагадує початок п'ятої хвилі.

"Велика різниця в тому, що, оскільки ми масово вакциновані (...), ми можемо подолати цю хвилю", - сказав він.

Веран також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку.

"Рішення не буде до кінця року або початку 2022 року", - сказав він.

Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років,

"Дослідження покажуть нам, чи знижується рівень захисту, що забезпечується вакциною, коли людина молодша чи ні. Якщо ми побачимо, що це так, ми запропонуємо ревакцинацію, - сказав він.