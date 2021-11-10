Во Франции объявили о начале пятой волны COVID-19

По его словам, возобновление эпидемии во Франции явно напоминает начало пятой волны.

"Большая разница в том, что, поскольку мы массово вакцинированы (...), мы можем преодолеть эту волну", - сказал он.

Веран также отметил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста.

"Решения не будет до конца года или начала 2022 года", - сказал он.

Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет,

"Исследования покажут нам, снижается ли уровень защиты, обеспечиваемый вакциной, когда человек моложе или нет. Если мы увидим, что это так, мы предложим ревакцинацию, - сказал он.