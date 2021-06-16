Во Франции объявили об отмене комендантского часа с воскресенья

Во Франции с воскресенья, 20 июня, будет отменен комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали.

"Жан Кастекс объявляет об окончании комендантского часа" с этого воскресенья", - говорится в сообщении.

В конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

С 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

С 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.

15 июня во Франции разрешили использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет. Ежедневные случаи все еще приближаются к 10 000 в день, поэтому чиновники надеются прививкой молодежи избежать дополнительных ограничений, таких как закрытие школ или повторное закрытие заведений гостеприимства.

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первое прививки получили около 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.