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Во Франции объявили об отмене комендантского часа с воскресенья

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Франция, Среда 16 июня 2021 14:37
Во Франции объявили об отмене комендантского часа с воскресенья Фото: во Франции объявили об отмене комендантского часа (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Во Франции с воскресенья, 20 июня, будет отменен комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFMTV.

"Жан Кастекс объявляет об окончании комендантского часа" с этого воскресенья", - говорится в сообщении.

В конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

С 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

С 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.

15 июня во Франции разрешили использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет. Ежедневные случаи все еще приближаются к 10 000 в день, поэтому чиновники надеются прививкой молодежи избежать дополнительных ограничений, таких как закрытие школ или повторное закрытие заведений гостеприимства.

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первое прививки получили около 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

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