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У Франції оголосили про скасування комендантської години з неділі

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Франція, Середа 16 червня 2021 14:37
У Франції оголосили про скасування комендантської години з неділі Фото: у Франції оголосили про скасування комендантської години (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Франції з неділі, 20 червня, буде скасовано комендантську годину. До цього, в рамках попередніх етапів пом'якшення карантину, часові межі комендантської години постійно звужували.

Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає BFMTV.

"Жан Кастекс оголошує про закінчення комендантської години "з цієї неділі", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину планувалося повністю скасувати 30 червня.

З 9 червня Франція відкрила кордони для іноземних туристів.

З 31 травня у Франції розпочато масову вакцинацію від COVID-19 всіх бажаючих у віці від 18 років.

15 червня у Франції дозволили використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей від 12 років. Щоденні випадки все ще наближаються до 10 000 на день, тож чиновники сподіваються щепленням молоді уникнути додаткових обмежень, таких як закриття шкіл або повторне закриття закладів гостинності.

У Франції з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу перше щеплення отримали близько 30,5 млн осіб. При цьому повну вакцинацію пройшли понад 14 млн жителів країни.

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