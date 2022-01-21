Во Франции одобрили таблетки Pfizer от коронавируса
Во Франции одобрили противовирусные таблетки Paxlovid компании Pfizer для лечения COVID-19. В министерстве здравоохранения заявили, что первые поставки лекарства прибудут во Францию уже через неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Использование таблеток Pfizer разрешено для взрослых с коронавирусом, не требующих кислородной терапии и с высоким риском развития тяжелой формы заболевания.
Это лечение в первую очередь предназначено для групп риска (пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, страдающих некоторыми редкими заболеваниями и т. д.).
Таблетки от коронавируса Paxlovid принимаются перорально из расчета три таблетки в день в течение пяти дней. Их рекомендуется принять как можно скорее после положительного теста на COVID-19 и максимум в течение пяти дней после появления симптомов.
В министерстве здравоохранения отметили, что первые поставки препарата прибудут во Францию уже через неделю.
"Мы зарезервировали 500 000 доз на 2022 год, и первые поставки - несколько тысяч доз - ожидаются через неделю", - заявили в минздраве.
Напомним, что во Франции одобрили еще одну вакцину от коронавируса. Ее будут использовать как для первой прививки, так и для второй дозы.