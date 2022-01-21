У Франції схвалили таблетки Pfizer від коронавірусу

В Франція схвалили противірусні таблетки Paxlovid компанії Pfizer для лікування COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перші поставки ліків прибудуть до Франції вже через тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Використання таблеток Pfizer дозволено для дорослих з коронавірусом, які не потребують кисневої терапії і з високим ризиком розвитку важкої форми захворювання.

Це лікування в першу чергу призначене для груп ризику (літніх людей, людей з ослабленим імунітетом, які страждають деякими рідкісними захворюваннями і т.д.).

Таблетки від коронавірусу Paxlovid приймаються перорально з розрахунку три таблетки на день протягом п'яти днів. Їх рекомендується прийняти якомога швидше після позитивного тесту на COVID-19 і максимум протягом п'яти днів після появи симптомів.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що перші поставки препарату прибудуть до Франції вже через тиждень.