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У Франції схвалили таблетки Pfizer від коронавірусу

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Франція, П'ятниця 21 січня 2022 23:11
У Франції схвалили таблетки Pfizer від коронавірусу Фото: таблетки від коронавірусу Pfizer схвалили у Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Франція схвалили противірусні таблетки Paxlovid компанії Pfizer для лікування COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перші поставки ліків прибудуть до Франції вже через тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Використання таблеток Pfizer дозволено для дорослих з коронавірусом, які не потребують кисневої терапії і з високим ризиком розвитку важкої форми захворювання.

Це лікування в першу чергу призначене для груп ризику (літніх людей, людей з ослабленим імунітетом, які страждають деякими рідкісними захворюваннями і т.д.).

Таблетки від коронавірусу Paxlovid приймаються перорально з розрахунку три таблетки на день протягом п'яти днів. Їх рекомендується прийняти якомога швидше після позитивного тесту на COVID-19 і максимум протягом п'яти днів після появи симптомів.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що перші поставки препарату прибудуть до Франції вже через тиждень.

"Ми зарезервували 500 000 доз на 2022 рік, і перші поставки - кілька тисяч доз - очікуються через тиждень", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, що у Франції схвалили ще одну вакцину від коронавірусу. Її використовуватимуть як для першого щеплення, так і для другої дози.

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