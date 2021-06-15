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Во Франции разрешили с сегодняшнего дня вакцину Pfizer для подростков

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Франция, Вторник 15 июня 2021 16:21
Во Франции разрешили с сегодняшнего дня вакцину Pfizer для подростков Фото: во Франции разрешили с сегодняшнего дня вакцину Pfizer для подростков (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Во Франции с сегодняшнего дня, 15 июня, разрешается использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет. Страна усиливает кампанию по вакцинации населения.

Об этом со ссылкой на французское правительство сообщает Sky News.

"Французское правительство позволяет детям в возрасте от 12 до 18 лет получать вакцину Pfizer-BioNTech со вторника", - говорится в сообщении.

С 31 мая во Франции всем, кто старше 18 лет разрешено делать прививку против коронавируса.

Ежедневные случаи все еще приближаются к 10 000 в день, поэтому чиновники надеются прививанием молодежи избежать дополнительных ограничений, таких как закрытие школ или повторное закрытие заведений гостеприимства.

Во Франции с начала кампании по вакцинации от коронавируса первые прививки получили около 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

С 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов.

Кроме того, с 31 мая во Франции начата массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава страны на 1 июня, первую прививку получили более 26 млн французов, две прививки были сделаны 11 млн.

Добавим, что в конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час полностью отменят 30 июня.

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