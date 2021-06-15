Во Франции разрешили с сегодняшнего дня вакцину Pfizer для подростков

Во Франции с сегодняшнего дня, 15 июня, разрешается использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет. Страна усиливает кампанию по вакцинации населения.

Об этом со ссылкой на французское правительство сообщает Sky News .

"Французское правительство позволяет детям в возрасте от 12 до 18 лет получать вакцину Pfizer-BioNTech со вторника", - говорится в сообщении.

С 31 мая во Франции всем, кто старше 18 лет разрешено делать прививку против коронавируса.

Ежедневные случаи все еще приближаются к 10 000 в день, поэтому чиновники надеются прививанием молодежи избежать дополнительных ограничений, таких как закрытие школ или повторное закрытие заведений гостеприимства.