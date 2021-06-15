У Франції дозволили відсьогодні вакцину Pfizer для підлітків

У Франції відсьогодні, 15 червня, дозволяється використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей від 12 років. Країна посилює кампанію з вакцинації населення.

Про це з посиланням на французький уряд повідомляє Sky News.

"Французький уряд дозволяє дітям віком від 12 до 18 років отримувати вакцину Pfizer-BioNTech з вівторка", - йдеться в повідомленні. З 31 травня у Франції всім, хто старше 18 років, дозволено робити щеплення проти коронавірусу. Щоденні випадки все ще наближаються до 10 000 на день, тож чиновники сподіваються щепленням молоді уникнути додаткових обмежень, таких як закриття шкіл або повторне закриття закладів гостинності.