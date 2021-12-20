Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними случилось

Во Франции шестеро детей получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer. Стало известно об их самочувствии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В центре вакцинации в Ле-Мане шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили 20 мкг вакцины Comirnaty (Pfizer) вместо 10 мкг, которые предусмотрены для детей этого возраста. По данным Регионального агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.
Pfizer
Напомним, что Pfizer испытывал свою вакцину для детей до 5 лет. В компании уточнили, что дети не получили нужного иммунитета из-за маленькой дозы.