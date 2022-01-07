У Франції школи масово закривають класи: такого не було з весни минулого року

У Франції через коронавірус школи масово закривають класи. Зараз закрито 9202 класу, що є найбільшим показником з весни минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Відзначається, що цей показник більш ніж в три рази перевищує попередній показник від 16 грудня, коли напередодні різдвяних канікул у Франції закрили 2 970 класів.

Також повідомляється, що у квітні минулого року у Франції закрили понад 11 000 класів. Це був рекордний випадок за час пандемії. Всього у Франції 527 200 класів.

Згідно з прес-релізом Міністерства освіти, на сьогоднішній день у Франції 28 установ освіти закриті повністю. Це 20 шкіл, 6 коледжів і 2 середні школи.