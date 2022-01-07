У Франції школи масово закривають класи: такого не було з весни минулого року
У Франції через коронавірус школи масово закривають класи. Зараз закрито 9202 класу, що є найбільшим показником з весни минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Відзначається, що цей показник більш ніж в три рази перевищує попередній показник від 16 грудня, коли напередодні різдвяних канікул у Франції закрили 2 970 класів.
Також повідомляється, що у квітні минулого року у Франції закрили понад 11 000 класів. Це був рекордний випадок за час пандемії. Всього у Франції 527 200 класів.
Згідно з прес-релізом Міністерства освіти, на сьогоднішній день у Франції 28 установ освіти закриті повністю. Це 20 шкіл, 6 коледжів і 2 середні школи.
Причиною закриття шкіл і класів у школах стало зростання захворюваності серед учнів персоналу. За даними Міністерства освіти, зафіксовано 47 453 підтверджених випадки захворювання серед студентів і 5631 випадки серед співробітників.
Нагадаємо, що у США схвалили бустери для підлітків і деяких дітей. Також там скоротили час між вакцинацією і бустером.