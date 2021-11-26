Франция борется с всплеском COVID-19: бустеры будут вводить всем взрослым

Франция вводит бустерные дозы вакцины от коронавируса для всех взрослых в связи с новым всплеском заболеваемости в стране. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

По его словам, страна запустила план по вакцинации всех взрослых от COVID-19 третьей дозой вакцины. Также сокращается промежуток времени между второй и третьей прививками с шести до пяти месяцев.

Веран утверждает, что во Франции уже есть достаточно вакцин для запуска общенациональной бустерной кампании.

Кроме того, страна вводит ужесточение по использованию масок в общественных местах. По его словам, COVID-сертификат, который требуется во многих закрытых помещениях по всей стране, станет недействительным, если человек не получил повторную инъекцию через семь месяцев после второй дозы.

Он предупредил, что в настоящее время в больницы госпитализировано в десять раз больше невакцинированных людей, чем вакцинированных и добавил, что без вакцины страна уже была бы в ситуации изоляции.

Во Франции более 89% взрослых были вакцинированы в начале года, поэтому считается, что их иммунитет ослабевает.