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Франція бореться з сплеском COVID-19: бустери будуть вводити всім дорослим

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Франція, П'ятниця 26 листопада 2021 02:20
Франція бореться з сплеском COVID-19: бустери будуть вводити всім дорослим Фото: у Франції бустери будуть вводити всім дорослим (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція вводить бустерні дози вакцини від коронавірусу для всіх дорослих у зв'язку з новим сплеском захворюваності в країні. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За його словами, країна запустила план з вакцинації всіх дорослих від COVID-19 третьою дозою вакцини. Також скорочується проміжок часу між другим і третім щепленнями з шести до п'яти місяців.

Веран стверджує, що у Франції вже є достатньо вакцин для запуску загальнонаціональної бустерної кампанії.

Крім того, країна вводить посилення по використанню масок в громадських місцях. За його словами, COVID-сертифікат, який потрібен у багатьох закритих приміщеннях по всій країні, стане недійсним, якщо людина не отримала повторну ін'єкцію через сім місяців після другої дози.

Він попередив, що нині в лікарні госпіталізовано в десять разів більше невакцинованих людей, ніж вакцинованих і додав, що без вакцини країна вже була б в ситуації ізоляції.

У Франції понад 89% дорослих були вакциновані на початку року, тому вважається, що їх імунітет слабшає.

Через побоювання з приводу вірусної ситуації у Франції, Марокко призупиняє всі польоти до Франції та з Франції з п'ятниці.

Нагадаємо, що Франція посилює контроль для мандрівників. Від них вимагатимуть тести на коронавірус.

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