Франция пополнила список стран, которые остаются открытыми для украинцев

Франция оставляет свои границы открытыми для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые не будут закрываться для граждан Украины, увеличился до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - написал он.

В частности, во Францию смогут въехать украинцы, которые привиты вакциной Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней со времени вакцинации вакциной Janssen и семь дней со второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами.

Кроме того, для контроля на границе требуют предъявить только сертификат о вакцинации и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими коронавирусом.