Франція поповнила список країн, які залишаються відкритими для українців
Франція залишає свої кордони відкритими для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які не будуть закриватися для громадян України, збільшився до 11.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.
"Франція прийняла рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав він.
Зокрема, до Франції зможуть в'їхати українці, щеплені вакциною Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson.
При цьому вакцинація вважається повною, якщо пройшло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і сім днів з другої дози в разі вакцинації іншими вакцинами.
Крім того, для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки сертифікат про вакцинацію і заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 і/або про відсутність контактів з особами, хворими на коронавірус.
Нагадаємо, сьогодні уряд Ірландії прийняв рішення не закривати кордон для українців.
Раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія.