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Франция пополнила список стран, которые остаются открытыми для украинцев

Автор: Валерия Полищук

Франция оставляет свои границы открытыми для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые не будут закрываться для граждан Украины, увеличился до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации", - написал он.

В частности, во Францию смогут въехать украинцы, которые привиты вакциной Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней со времени вакцинации вакциной Janssen и семь дней со второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами.

Кроме того, для контроля на границе требуют предъявить только сертификат о вакцинации и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими коронавирусом.

Напомним, сегодня правительство Ирландии приняло решение не закрывать границу для украинцев.

Ранее о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщили Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Швеция, Австрия и Чехия, Бельгия и Дания.

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ФранцияДмитрий КулебаТуризм