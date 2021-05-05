ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Франция предоставила гражданство более 2 000 мигрантов за борьбу с COVID

Новина українською → Париж, Среда 05 мая 2021 16:10
Франция предоставила гражданство более 2 000 мигрантов за борьбу с COVID Фото: Франция выдает гражданство мигрантам за борьбу с COVID (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Франции объявило о предоставлении гражданства более 2 000 иностранных мигрантов за их вклад в борьбу с пандемией COVID. В основном это медики, уборщики и сиделки.

Об этом пишет издание The Local.

Сообщается, что в сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило иностранным работникам, которые были задействованы в борьбе с COVID, податься на ускоренную процедуру получения гражданства.

По словам младшего министра по вопросам гражданства Марлен Скьяппа, из почти 8 000 поданных заявок 2 009 человек получили французское гражданство. Остальные документы обрабатываются.

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в сообщении правительства Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция начала выдавать гражданство за помощь в борьбе с COVID-19 еще в декабре 2020 года.

В апреле на северо-востоке Франции произошел скандал, когда 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Франция гражданство COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19