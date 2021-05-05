Франция предоставила гражданство более 2 000 мигрантов за борьбу с COVID

Правительство Франции объявило о предоставлении гражданства более 2 000 иностранных мигрантов за их вклад в борьбу с пандемией COVID . В основном это медики, уборщики и сиделки.

Сообщается, что в сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило иностранным работникам, которые были задействованы в борьбе с COVID, податься на ускоренную процедуру получения гражданства.

По словам младшего министра по вопросам гражданства Марлен Скьяппа, из почти 8 000 поданных заявок 2 009 человек получили французское гражданство. Остальные документы обрабатываются.

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в сообщении правительства Франции.