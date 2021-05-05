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Франція надала громадянство понад 2 000 мігрантів за боротьбу з COVID

Новость на русском → Париж, Середа 05 травня 2021 16:10
Франція надала громадянство понад 2 000 мігрантів за боротьбу з COVID Фото: Франція видає громадянство мігрантам за боротьбу з COVID (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Франції оголосив про надання громадянства понад 2 000 іноземних мігрантів за їх внесок у боротьбу з пандемією COVID. В основному це медики, прибиральники і доглядальниці.

Про це пише видання The Local.

Повідомляється, що у вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало іноземним працівникам, які були задіяні в боротьбі з COVID, податися на прискорену процедуру отримання громадянства.

За словами молодшого міністра з питань громадянства Марлен Ск'яппа, з майже 8 000 поданих заявок 2 009 осіб отримали французьке громадянство. Решта документів обробляються.

"Медичні працівники, прибиральники, працівники по догляду за дітьми, касири: всі вони довели свою прихильність нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в повідомленні уряду Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція почала видавати громадянство за допомогу в боротьбі з COVID- 9 ще в грудні 2020 року.

У квітні на північному сході Франції стався скандал, коли 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer.

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