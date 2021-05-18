Франция сохраняет запрет на въезд для граждан стран, не входящих в Евросоюз

Въезд во Францию иностранным гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса по-прежнему, запрещен. Исключение составляют особые обстоятельства.

Об этом сообщил представитель МИД Франции в ходе брифинга.

По его словам, Франция и страны ЕС в настоящее "обсуждают на европейском уровне условия повторного открытия границ в зависимости от прогресса кампаний вакцинации в Европе и во всем мире. "Франция принимает участие в этой европейской координации", - заметил он.

"На данном этапе въезд во Францию из стран за пределами Европейского союза запрещен, за исключением веских причин", - отметил представитель дипведомства.

Напомним, власти Франции объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Это может произойти, но не сразу, заявила министр здравоохранения Оливье Веран.

Отметим, с 19 мая Франции в рамках смягчения карантина 19 мая откроют летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час будет начинаться позже - с 21:00.

РБК-Украина писало, что в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.