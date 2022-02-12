ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция упрощает правила для путешественников: тесты больше не нужны

Новина українською →
Франция, Суббота 12 февраля 2022 01:01
Франция упрощает правила для путешественников: тесты больше не нужны Фото: Франция упрощает правила для путешественников (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция упрощает правила для путешественников. От них больше не будут требовать тесты на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Правительство Франции упрощает проверки для вакцинированных путешественников, прибывающих во Францию.

"Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при отъезде больше не потребуется никаких тестов", - говорится в пресс-релизе премьер-министра Жана Касекс.

Напомним, что своим границы для путешественников открывает Тунис. От них больше не будут требовать прохождение карантина и тесты на коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе