Франция упрощает правила для путешественников: тесты больше не нужны
Фото: Франция упрощает правила для путешественников (GettyImages)
Франция упрощает правила для путешественников. От них больше не будут требовать тесты на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Правительство Франции упрощает проверки для вакцинированных путешественников, прибывающих во Францию.
"Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при отъезде больше не потребуется никаких тестов", - говорится в пресс-релизе премьер-министра Жана Касекс.
Напомним, что своим границы для путешественников открывает Тунис. От них больше не будут требовать прохождение карантина и тесты на коронавирус.