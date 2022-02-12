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Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні

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Франція, Субота 12 лютого 2022 01:01
Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні Фото: Франція спрощує правила для мандрівників (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція спрощує правила для мандрівників. Від них більше не вимагатимуть тести на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Уряд Франції спрощує перевірки для вакцинованих мандрівників, які прибувають до Франції.

"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів",- йдеться в прес-релізі прем'єр-міністра Жана Касекс.

Нагадаємо, що своїм межі для мандрівників відкриває Туніс. Від них більше не вимагатимуть проходження карантину і тести на коронавірус.

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