Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні
Фото: Франція спрощує правила для мандрівників (GettyImages)
Франція спрощує правила для мандрівників. Від них більше не вимагатимуть тести на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Уряд Франції спрощує перевірки для вакцинованих мандрівників, які прибувають до Франції.
"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів",- йдеться в прес-релізі прем'єр-міністра Жана Касекс.
Нагадаємо, що своїм межі для мандрівників відкриває Туніс. Від них більше не вимагатимуть проходження карантину і тести на коронавірус.