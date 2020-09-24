Франция вводит карантин в отдельных регионах из-за всплеска коронавируса

Правительство Франции вводит новые ограничения в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом. Усиленный карантин будет только в Марселе и на острове Гваделупа.

Об этом сообщает Euronews.

Министр здравоохранения Франции Оливер Веран рассказал о вводе трех зон ограничений в стране, исходя из статистики заболеваемости - зона предупреждения, усиленного предупреждения и максимального предупреждения.

Зона предупреждения касается регионов, где уровень заболеваемости более 50 случаев на 100 тысяч населения. В них введение дополнительных ограничениях остается во власти местного самоуправления. Единственным общим ограничением является проведение частных мероприятий вроде свадеб с количеством участников не более 30.

Зона усиленного предупреждения вводится в регионах, где уровень заболеваемости более 150 случаев на 100 тысяч населения. Это большие города вроде Парижа, Лиона, Лилля, Бордо, Тулузы и Ниццы. В рамках зоны запрещено проводить массовые мероприятия с более чем тысячей участников, а также частные собрания более чем 10 человек. Бары и рестораны должны завершать работу после 22:00, а спортивные и тренажерные залы будут закрыты.

Зона максимального предупреждения касается мест, где уровень заболеваемости 250 и более случаев на 100 тысяч населения. Пока это Марсель и остров Гваделупа. Там с субботы должны быть закрыты бары, рестораны, а также магазины, в которых невозмжно придерживаться строгих санитарных норм. При этом культурные заведения вроде музеев, театров и кинотеатров могут продолжать работу, если будут придерживаться ограничений и норм.

В среду во Франции зафиксировали почти 13,1 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и это третий самый большой показатель прироста за последнюю неделю. Средняя заболеваемость по стране - 94 случая на 100 тысяч населения.

Ранее в Брюсселе решили отменить масочный режим на улицах, но оставили требование для людных мест.

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