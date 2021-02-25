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Франция вводит санитарный контроль на границе с Германией

Новина українською → Мозель, Четверг 25 февраля 2021 12:36
Франция вводит санитарный контроль на границе с Германией Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на приграничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство президента Франции Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь приграничные работники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, если пересекают границу не по рабочим вопросам.

В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.

Напомним, во французской общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус. В регионе доля случаев "британского" штамма коронавируса среди проверенных положительных тестов достигла 70%.

Ранее во Франции врачи зафиксировали случай повторного заражения человека "южноафриканским" штаммом коронавируса. И второй период болезни прошел сложнее чем первый.

Кроме этого, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.

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