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Франція вводить санітарний контроль на кордоні з Німеччиною

Новость на русском → Мозель, Четвер 25 лютого 2021 12:36
Франція вводить санітарний контроль на кордоні з Німеччиною Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд президента Франції Еммануеля Макрона намагається стримати спалах різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер прикордонні працівники повинні будуть надати негативні результати ПЛР-тесту, якщо перетинають кордон не з робочих питань.

У середині лютого уряд Німеччини прийняв рішення про повернення прикордонного контролю з Чехією, Словаччиною та частиною Австрії. Влада країни пояснила це рішення необхідністю боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, у французькій громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус. У регіоні частка випадків "британського" штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.

Раніше у Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини "південноафриканським" штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.

Крім цього, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.

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