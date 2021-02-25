Франція вводить санітарний контроль на кордоні з Німеччиною

Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд президента Франції Еммануеля Макрона намагається стримати спалах різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

У середині лютого уряд Німеччини прийняв рішення про повернення прикордонного контролю з Чехією, Словаччиною та частиною Австрії. Влада країни пояснила це рішення необхідністю боротьби з коронавірусом.

Тепер прикордонні працівники повинні будуть надати негативні результати ПЛР-тесту, якщо перетинають кордон не з робочих питань.

Нагадаємо, у французькій громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус. У регіоні частка випадків "британського" штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.

Раніше у Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини "південноафриканським" штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.

Крім цього, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.