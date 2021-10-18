Французская компания заявила о лучших результатах ее COVID-вакцины, чем у AstraZeneca

Французская фармацевтическая компания Valneva сообщила о положительных результатах исследования вакцины против COVID-19. В третьем этапе приняли участие более 4 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В новых результатах третьего этапа, опубликованных 18 октября, Valneva сообщила, что ее вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител по сравнению с вакциной сравнения от AstraZeneca. Компания также заявила, что ее вакцина - VLA2001 - вызвала широкие Т-клеточные ответы, часть иммунной системы, которая, как считается, участвует в долгосрочном иммунитете.

В третьем этапе исследования приняли участие 4012 человек из 26 исследовательских центров в Великобритании.

Томас Лингельбах, генеральный директор Valneva, сказал: "Мы стремимся как можно быстрее выдать лицензию на нашу дифференцированную вакцину-кандидат и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19".

В прошлом месяце правительство Великобритании расторгло сделку по поставке вакцины Valneva, а министр здравоохранения Саджид Джавид сказал депутатам, что было ясно, что вакцина "не получит одобрения" со стороны Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании.