ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Французская компания заявила о лучших результатах ее COVID-вакцины, чем у AstraZeneca

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 октября 2021 12:11
Французская компания заявила о лучших результатах ее COVID-вакцины, чем у AstraZeneca Фото: Valneva прошла третий этап исследования COVID- вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Французская фармацевтическая компания Valneva сообщила о положительных результатах исследования вакцины против COVID-19. В третьем этапе приняли участие более 4 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В новых результатах третьего этапа, опубликованных 18 октября, Valneva сообщила, что ее вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител по сравнению с вакциной сравнения от AstraZeneca. Компания также заявила, что ее вакцина - VLA2001 - вызвала широкие Т-клеточные ответы, часть иммунной системы, которая, как считается, участвует в долгосрочном иммунитете.

В третьем этапе исследования приняли участие 4012 человек из 26 исследовательских центров в Великобритании.

Томас Лингельбах, генеральный директор Valneva, сказал: "Мы стремимся как можно быстрее выдать лицензию на нашу дифференцированную вакцину-кандидат и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19".

В прошлом месяце правительство Великобритании расторгло сделку по поставке вакцины Valneva, а министр здравоохранения Саджид Джавид сказал депутатам, что было ясно, что вакцина "не получит одобрения" со стороны Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании.

Напомним, в январе 2021 году Европейская комиссия завершила предварительные переговоры с разработчиком потенциальной вакцины от коронавируса - с французской фармацевтической компанией Valneva.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе