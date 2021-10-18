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Французька компанія заявила про кращі результати її COVID-вакцини, ніж у AstraZeneca

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 12:11
Французька компанія заявила про кращі результати її COVID-вакцини, ніж у AstraZeneca Фото: Valneva пройшла третій етап дослідження COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Французька фармацевтична компанія Valneva повідомила про позитивні результати дослідження вакцини проти COVID-19. У третьому етапі взяли участь понад 4 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У нових результатах третього етапу, опублікованих 18 жовтня, Valneva повідомила, що її вакцина показала більш високі рівні нейтралізуючих антитіл у порівнянні з вакциною порівняння від AstraZeneca. Компанія також заявила, що її вакцина-VLA2001-викликала широкі Т-клітинні відповіді, частина імунної системи, яка, як вважається, бере участь у довгостроковому імунітеті.

У третьому етапі дослідження взяли участь 4012 осіб з 26 дослідницьких центрів у Великобританії.

Томас Лінгельбах, генеральний директор Valneva, сказав:"Ми прагнемо якнайшвидше видати ліцензію на нашу диференційовану вакцину-кандидат і як і раніше вважаємо, що зможемо внести важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією COVID-19".

Минулого місяця уряд Великобританії розірвав угоду з постачання вакцини Valneva, а міністр охорони здоров'я Саджид Джавід сказав депутатам, що було ясно, що вакцина "не отримає схвалення" з боку Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення у Великобританії.

Нагадаємо, у січні 2021 року Європейська комісія завершила попередні переговори з розробником потенційної вакцини від коронавірусу - з французькою фармацевтичною компанією Valneva.

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