Гавана ослабляет карантин: пляжи откроют, но маски останутся
Гавана ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, которе действовали 9 месяцев. Там станет доступна набережная Малекон, а также пляжи и бассейны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Власти Гаваны объявили в среду, 29 сентября, о возобновлении работы пляжей и бассейнов, парков, спортзалов, а также знаменитого прибрежного бульвара Малекон.
В то же время жителей предупреждают, что придется соблюдать санитарные меры для предотвращения заражения коронавирусом.
Пляжи и бассейны будут работать, вмещая 50% посетителей от их вместимости. Также обязательным остается ношение масок.
"В бассейнах, как и на пляжах, ношение маски обязательно, кроме плавания", - говорится в сообщении.
По заявлению губернатора столицы Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина было принято "с учетом устойчивого снижения числа подтвержденных случаев заболевания за последние восемь недель и прогресса кампании вакцинации".
Также власти обещают открытие границ для международного туризма 15 ноября и постепенное открытие школ, которое продлиться с октября по ноябрь.
Напомним, что Польша возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки со всеми странами. Исключением стала Беларусь.