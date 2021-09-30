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Гавана ослабляет карантин: пляжи откроют, но маски останутся

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Куба, Четверг 30 сентября 2021 07:12
Гавана ослабляет карантин: пляжи откроют, но маски останутся Фото: Гавана ослабляет карантин (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Гавана ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, которе действовали 9 месяцев. Там станет доступна набережная Малекон, а также пляжи и бассейны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Власти Гаваны объявили в среду, 29 сентября, о возобновлении работы пляжей и бассейнов, парков, спортзалов, а также знаменитого прибрежного бульвара Малекон.

В то же время жителей предупреждают, что придется соблюдать санитарные меры для предотвращения заражения коронавирусом.

Пляжи и бассейны будут работать, вмещая 50% посетителей от их вместимости. Также обязательным остается ношение масок.

"В бассейнах, как и на пляжах, ношение маски обязательно, кроме плавания", - говорится в сообщении.

По заявлению губернатора столицы Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина было принято "с учетом устойчивого снижения числа подтвержденных случаев заболевания за последние восемь недель и прогресса кампании вакцинации".

Также власти обещают открытие границ для международного туризма 15 ноября и постепенное открытие школ, которое продлиться с октября по ноябрь.

Напомним, что Польша возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки со всеми странами. Исключением стала Беларусь.

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