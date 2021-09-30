Гавана ослабляет карантин: пляжи откроют, но маски останутся

Гавана ослабляет карантинные ограничения , связанные с коронавирусом, которе действовали 9 месяцев. Там станет доступна набережная Малекон, а также пляжи и бассейны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Власти Гаваны объявили в среду, 29 сентября, о возобновлении работы пляжей и бассейнов, парков, спортзалов, а также знаменитого прибрежного бульвара Малекон.

В то же время жителей предупреждают, что придется соблюдать санитарные меры для предотвращения заражения коронавирусом.

Пляжи и бассейны будут работать, вмещая 50% посетителей от их вместимости. Также обязательным остается ношение масок.

"В бассейнах, как и на пляжах, ношение маски обязательно, кроме плавания", - говорится в сообщении.

По заявлению губернатора столицы Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина б ыло принято "с учетом устойчивого снижения числа подтвержденных случаев заболевания за последние восемь недель и прогресса кампании вакцинации".